Под Новосибирском отремонтируют почти 4 км трассы «Искитим – Лебедевка»

В Искитимском районе разработали проектно-сметную документацию для ремонта почти четырех километров (км 0+833 - км 4+574) дороги межмуниципального значения «Искитим – Лебедевка». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.
Дорожное полотно там сильно износилось – межремонтные сроки давно вышли, а большегрузы создают дополнительные нагрузки, разрушая покрытие. Сейчас дефекты латают в рамках содержания дороги, но денег на полноценный ремонт пока не хватает. Подрядчик уже сделал ямочный ремонт на площади 600 квадратных метров струйно-индукционным методом и продолжит работы.
Основной ремонт запланирован на 2027–2028 годы. После его завершения покрытие приведут в нормативное состояние, а безопасность движения на этом участке должна повыситься.
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