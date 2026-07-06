Под Новосибирском отремонтируют почти 4 км трассы «Искитим – Лебедевка»

Основной ремонт запланирован на 2027–2028 годы. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Искитимском районе разработали проектно-сметную документацию для ремонта почти четырех километров (км 0+833 - км 4+574) дороги межмуниципального значения «Искитим – Лебедевка». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Дорожное полотно там сильно износилось – межремонтные сроки давно вышли, а большегрузы создают дополнительные нагрузки, разрушая покрытие. Сейчас дефекты латают в рамках содержания дороги, но денег на полноценный ремонт пока не хватает. Подрядчик уже сделал ямочный ремонт на площади 600 квадратных метров струйно-индукционным методом и продолжит работы.

Основной ремонт запланирован на 2027–2028 годы. После его завершения покрытие приведут в нормативное состояние, а безопасность движения на этом участке должна повыситься.

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