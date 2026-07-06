В Новосибирске откроют модельную библиотеку имени Зои Космодемьянской

Сейчас в Новосибирске уже действуют восемь библиотек нового формата. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Ельцовской в сентябре 2026 года начнет работу модельная библиотека имени Зои Космодемьянской. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

В здании завершается капитальный ремонт: обновляют полы, потолки, перегородки, радиаторы и двери. На модернизацию выделили 8 млн рублей из федерального бюджета. Книжный фонд пополнят почти 1800 новыми изданиями. В библиотеке установят современное оборудование и мебель, создадут доступную среду для посетителей с инвалидностью, а выдавать книги будет специальный терминал.

Учреждение станет частью нацпроекта «Семья» и будет работать как центр поддержки семей и интеллектуального досуга. Сейчас в Новосибирске уже действуют восемь библиотек нового формата – с лекциями, мастер-классами и клубами по интересам.

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