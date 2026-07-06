В Новосибирске укладывают асфальт на Димитровском мосту

В эти выходные на Димитровском мосту в Новосибирске дорожники приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия на правой полосе проезжей части. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
Следующий этап работ начнется 20 июля – тогда подрядчик примется за ремонт центральных полос движения. Полностью обновить верхнюю часть моста планируют к октябрю.
В комплекс работ входит не только замена асфальта, но и ремонт тротуаров, а также обновление ограждений. Движение по мосту в период ремонта будет ограничено, автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты.
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