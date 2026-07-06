В Искитимском районе строят первый ФАП по новой технологии

Сейчас старый ФАП находится в здании школы и занимает всего 46 кв. м. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области.

В Новосибирской области в рамках пилотного проекта началось строительство фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Маяк Искитимского района. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

В поселке проживает 500 человек. Сейчас ФАП находится в здании школы и занимает всего 46 кв. м. Новый пункт будет построен по модульной технологии – готовые блоки доставят на место и соберут на подготовленном основании, что позволит значительно быстрее завершить возведение.

По словам главврача ИЦРБ Владимира Новикова, свайное поле уже готово, идет выравнивание территории. Модули поступят до 20 июля, а их монтаж должны закончить к 15 августа. Оборудование для нового ФАПа уже полностью закуплено.

Всего в этом году планируют построить ФАПы в Мошковском и Каргатском районах, еще два в Черепановском и один в поселке имени Крупской.

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