Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+26°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2026 2:10

В Новосибирской области за сутки потушили 13 пожаров

Кроме того, специалисты реагировали на одно происшествие на водных объектах
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Особое внимание сейчас уделяют пожарной безопасности.

Особое внимание сейчас уделяют пожарной безопасности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Новосибирской области спасатели ликвидировали 13 техногенных пожаров и оказали помощь при 10 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Кроме того, специалисты реагировали на одно происшествие на водных объектах. Все вызовы отработали в штатном режиме, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Особое внимание сейчас уделяют пожарной безопасности. С 6 по 10 июля в ряде районов области сохранится аномально жаркая погода – столбики термометров днем будут подниматься до 30 градусов и выше. В такую погоду риск возникновения техногенных пожаров значительно возрастает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX