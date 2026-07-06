В Новосибирской области за сутки потушили 13 пожаров

Особое внимание сейчас уделяют пожарной безопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Новосибирской области спасатели ликвидировали 13 техногенных пожаров и оказали помощь при 10 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Кроме того, специалисты реагировали на одно происшествие на водных объектах. Все вызовы отработали в штатном режиме, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Особое внимание сейчас уделяют пожарной безопасности. С 6 по 10 июля в ряде районов области сохранится аномально жаркая погода – столбики термометров днем будут подниматься до 30 градусов и выше. В такую погоду риск возникновения техногенных пожаров значительно возрастает.

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