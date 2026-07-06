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НовостиПроисшествия6 июля 2026 2:09

Новосибирец получил 180 часов работ и лишился авто за нетрезвую езду

Он сел за руль нетрезвым, хотя уже был лишен прав за аналогичное нарушение
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Мужчине запретили садиться за руль любого транспорта на полтора года. Фото: прокуратура Новосибирской области

Мужчине запретили садиться за руль любого транспорта на полтора года. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Коченевском районе суд вынес приговор 46-летнему жителю деревни Казаково, который сел за руль нетрезвым, хотя уже был лишен прав за аналогичное нарушение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Мужчину уже наказывали за отказ от медицинского освидетельствования, и он не имел права управлять машиной. Но в январе этого года он все равно поехал на своей Toyota Corolla по дороге между поселком Чик и селом Шагалово. Инспекторы ГИБДД остановили его и заметили признаки опьянения. От проверки на алкотестере водитель снова отказался.

Суд признал его виновным по уголовной статье за повторную нетрезвую езду. Наказание – 180 часов обязательных работ. Кроме того, мужчине запретили садиться за руль любого транспорта на полтора года. Машину, на которой он передвигался, конфисковали в пользу государства.

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