Новосибирец получил 180 часов работ и лишился авто за нетрезвую езду

Мужчине запретили садиться за руль любого транспорта на полтора года. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Коченевском районе суд вынес приговор 46-летнему жителю деревни Казаково, который сел за руль нетрезвым, хотя уже был лишен прав за аналогичное нарушение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Мужчину уже наказывали за отказ от медицинского освидетельствования, и он не имел права управлять машиной. Но в январе этого года он все равно поехал на своей Toyota Corolla по дороге между поселком Чик и селом Шагалово. Инспекторы ГИБДД остановили его и заметили признаки опьянения. От проверки на алкотестере водитель снова отказался.

Суд признал его виновным по уголовной статье за повторную нетрезвую езду. Наказание – 180 часов обязательных работ. Кроме того, мужчине запретили садиться за руль любого транспорта на полтора года. Машину, на которой он передвигался, конфисковали в пользу государства.

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