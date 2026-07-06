Новосибирцы получат доплаты к пенсии в 2026 году

Отдельную ежемесячную материальную поддержку получают льготники. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году у пожилых граждан России появится возможность получать сразу несколько прибавок к пенсионным выплатам – они касаются как базовых социальных гарантий, так и специальных надбавок за стаж или состояние здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлию Финогенову.

Тем, кто не работает и получает меньше установленного в регионе прожиточного минимума, полагается автоматическая доплата. В 2026 году по стране этот минимум зафиксирован на отметке 16 288 рублей. Подавать заявление для этого не нужно – сумма вырастет сама собой. Также без лишних бюрократических процедур удваивается фиксированная часть пенсии, как только человеку исполняется 80 лет или ему присваивают первую группу инвалидности. Сейчас базовый размер этой части – 9 584,69 рубля, а после увеличения станет 19 169,38 рубля.

Если пенсионер содержит родственников, которые не могут работать, за каждого такого иждивенца фиксированная выплата станет больше на треть. Однако здесь уже потребуется личный визит в Социальный фонд с заявлением и подтверждающими бумагами. Кроме того, тем, кто отработал на Крайнем Севере 15 лет, базовую часть пенсии повысят наполовину. А для тех, кто трудился 20 лет в местностях, приравненных к северным, прибавка составит 30 процентов. Эти надбавки также начисляют автоматически, и они остаются даже после смены места жительства.

Отдельную ежемесячную материальную поддержку получают льготники – среди них инвалиды, участники боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и Герои России. Размер этой выплаты зависит от конкретной категории. С февраля текущего года набор социальных услуг оценивается в 1 825,25 рубля.

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