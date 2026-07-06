Новосибирцам советуют не купаться и не спать в ночь на Ивана Купалу

Праздник уходит корнями в языческие времена. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 7 июля, новосибирцы отмечают праздник Ивана Купала, который уходит корнями в языческие времена. В эту ночь принято разводить костры и прыгать через огонь – считается, что пламя очищает от нечисти и приносит удачу до следующего года.

Верили также, что вода в этот день обретает целительную силу, а утренняя роса помогает сохранить молодость и здоровье. Тех, кто не купался, по поверьям, ждали горести и одиночество.

Самый известный ритуал – поиск цветка папоротника, который, по легенде, расцветает в полночь и дает нашедшему счастье и богатство. Девушки плели венки и пускали их по воде: чей уплывет дальше, та будет всех счастливее. Также в этот день заготавливали лекарственные травы и банные веники, которые сохраняли целебную силу целый год.

Ночью перед праздником купаться и спать не рекомендовалось – верили, что в это время активизируется нечисть. А днем водные процедуры, наоборот, приветствовались. Верующим стоит помнить, что Ивана Купала выпадает на Петров пост, поэтому скоромная пища под запретом.

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