Жители трех районов Новосибирска остались без света из-за аварий

В Кировском районе аварии случились сразу на двух участках. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Утром 6 июля в Дзержинском, Первомайском и Кировском районах Новосибирска произошли аварийные отключения электроэнергии, из-за которых без света остались 486 объектов. Об этом свидетельствуют данные карты отключений на городском портале.

В Дзержинском районе свет пропал в 7.15 на улицах Республиканской, Лазарева и Авиастроителей. Причиной стала авария на трансформаторных подстанциях. Энергетики пообещали вернуть электричество к 9.15 утра.

В Первомайском районе отключение началось раньше – в 5.35. Без света сидели жители улиц Пихтовой, 2-й Пихтовой и Приозерной. Там повредили воздушную линию электропередачи. Работы планировали завершить к 10.35.

В Кировском районе аварии случились сразу на двух участках. С 6.00 до 9.00 электричества не было на улицах Вознесенской, Рубежной, Воскресной, Прокопьевской и Федора Горячева. А с 6.40 до 9.40 отключение затронуло улицы Серафимовича, Успенского, Костычева, Немировича-Данченко и другие. Во всех случаях причиной назвали аварийные ситуации на трансформаторных подстанциях.

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