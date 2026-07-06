Прилет четырех рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска

Рейс S7 5152 из Махачкалы перенесли с 22.40 на 23.00. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 6 июля в новосибирском аэропорту Толмачево задержали прибытие нескольких рейсов из разных городов России. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Самолет авиакомпании S7 из Хабаровска должен был приземлиться в 8 часов 55 минут, но теперь его ждут только в 9.25. Задержка коснулась рейса DP 6525 из московского Шереметьево. Вместо 7.35 он прибудет в Толмачево в 8.45 утра. Рейс из Владивостока сдвинули с 14.15 на 14.50.

Вечерний рейс S7 5152 из Махачкалы перенесли с 22.40 на 23.00.

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