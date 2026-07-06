Водитель Honda CRV насмерть сбил пешехода под Новосибирском

Возраст погибшего пока уточняют. Фото: ГАИ Новосибирской области

На 150-м километре автодороги К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Ордынском районе ночью 6 июля сбили пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

По предварительным данным, авария произошла в 3 часа 40 минут. Водитель 1977 года рождения за рулем автомобиля Honda CRV ехал со стороны поселка Ордынка в сторону села Кочки. В какой-то момент он наехал на мужчину, который стоял прямо на проезжей части. Возраст погибшего пока уточняют.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Известно, что на одежде мужчины не было светоотращающих элементов. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

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