Гроза обрушилась на Новосибирск вечером 5 июля

Вечером 5 июля жители Новосибирска заметили в небе разряды молнии. Об это сообщают читатели КП-Новосибирск.
Днем столбик термометра поднимался до +33°С. Согласно прогнозу, небольшие дожди и грозы ожидались в северо-западном направлении.
Однако непогода затронула и другие районы – яркие вспышки заметили в небе над Кировским районом. Момент, когда разряд молнии осветил небо, удалось запечатлеть на камеру нашему читателю.
Несмотря на то, что ветер был южный, местами могут быть порывы до 13 метров в секунду.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru