Гроза обрушилась на Новосибирск вечером 5 июля

Яркие вспышки заметили в небе над Кировским районом. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск.

Вечером 5 июля жители Новосибирска заметили в небе разряды молнии. Об это сообщают читатели КП-Новосибирск.

Днем столбик термометра поднимался до +33°С. Согласно прогнозу, небольшие дожди и грозы ожидались в северо-западном направлении.

Однако непогода затронула и другие районы – яркие вспышки заметили в небе над Кировским районом. Момент, когда разряд молнии осветил небо, удалось запечатлеть на камеру нашему читателю.

Несмотря на то, что ветер был южный, местами могут быть порывы до 13 метров в секунду.

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