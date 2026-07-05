3% родителей Новосибирской области не моют ягоды и фрукты перед подачей детям

Информация касалась правил гигиены и профилактики заболеваний в летний период. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Согласно данным опроса Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, 3% родителей дают детям немытые ягоды и фрукты, собранные дачах.

В опросе «Безопасные каникулы» участвовали более 12 тысяч жителей региона. Информация касалась правил гигиены и профилактики заболеваний в летний период.

Большинство родителей (79%) считают, что на каникулах у ребенка должен сохраняться режим дня. Почти все опрошенные – 98,4% – уверены, что летом важно ежедневно соблюдать гигиену, а 99,2% – что нужно мыть руки после улицы и перед едой.

Подавляющее большинство стараются включать в рацион детей молочные и мясные продукты, овощи, фрукты и ягоды. При этом 97% новосибирцев моют ягоды и фрукты, собранные на даче.

94% родителей ответили, что знают о мерах профилактики клещевых инфекций, а 97% надевают на ребенка головной убор и используют солнцезащитный крем. 98% респондентов учат детей не делать резких движений при встрече с животными.

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