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НовостиЗвезды5 июля 2026 15:40

Памятник в виде росчерка карандаша открыли в Новосибирском зоопарке

Монумент посвящен создателям зоопарка имени Р.А. Шило
Валерия МОРГУНЕНКО
Памятник символизирует момент, когда архитектор начинал воплощать свою задумку на бумаге.

Памятник символизирует момент, когда архитектор начинал воплощать свою задумку на бумаге.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске состоялось торжественное открытие памятника в виде росчерка карандаша, посвященного архитекторам зоопарка имени Р.А. Шило. О том, что символизирует монумент рассказал КП-Новосибирск старший специалист отдела по обслуживанию посетителей зоопарка Юрий Артеменко.

Монумент, по задумке авторов, представляет собой росчерк карандаша на листе.

– Это символизирует момент, когда архитектор начинал воплощать свою задумку на бумаге, – объяснил Юрий.

Памятник посвящен новосибирскому архитектору Владимиру Галямову и всей команде архитектурного бюро «Новосибгражданпроект», работавшей над созданием зоопарка. На открытии присутствовали представители бюро, Союза архитекторов России, Союза дизайнеров России и Союза художников России.

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