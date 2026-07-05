Памятник в виде росчерка карандаша открыли в Новосибирском зоопарке

Памятник символизирует момент, когда архитектор начинал воплощать свою задумку на бумаге. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске состоялось торжественное открытие памятника в виде росчерка карандаша, посвященного архитекторам зоопарка имени Р.А. Шило. О том, что символизирует монумент рассказал КП-Новосибирск старший специалист отдела по обслуживанию посетителей зоопарка Юрий Артеменко.

Монумент, по задумке авторов, представляет собой росчерк карандаша на листе.

– Это символизирует момент, когда архитектор начинал воплощать свою задумку на бумаге, – объяснил Юрий.

Памятник посвящен новосибирскому архитектору Владимиру Галямову и всей команде архитектурного бюро «Новосибгражданпроект», работавшей над созданием зоопарка. На открытии присутствовали представители бюро, Союза архитекторов России, Союза дизайнеров России и Союза художников России.

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