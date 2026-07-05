В Новосибирской области оформить семейную выплату силовикам стало проще

Доходы сотрудников МВД и некоторых других ведомств нужно подтверждать справкой с места работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области для сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, воспитывающих двух и более детей, предусмотрен особый порядок подтверждения доходов при назначении ежегодной семейной выплаты. Подробнее об условиях рассказали в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области.

Большинство данных фонд запрашивает самостоятельно. Например, сведения о доходах сотрудников Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСИН, ФССП и ФТС поступают автоматически. Гражданам достаточно указать в заявлении регион и место службы.

Однако доходы сотрудников МВД и некоторых других ведомств нужно подтверждать справкой с места работы. При подаче заявления необходимо сообщить о факте службы и в течение 10 рабочих дней предоставить в клиентскую службу СФР справку формы КНД 1175018 о доходах за прошлый год.

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