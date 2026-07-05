В Первомайском районе Новосибирска автомобиль сбил 8-летнего мальчика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске 4 июля около 16:00 на улице Одоевского, 17 автомобиль сбил 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
38-летний водитель «Мицубиси» совершил наезд на мальчика 2018 года рождения, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок госпитализирован, характер травм уточняется.
Как сообщили в Госавтоинспекции региона, на месте аварии работал наряд ДПС, чтобы установить обстоятельства происшествия.
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