В Первомайском районе Новосибирска автомобиль сбил 8-летнего мальчика

38-летний водитель «Мицубиси» совершил наезд на мальчика 2018 года рождения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 4 июля около 16:00 на улице Одоевского, 17 автомобиль сбил 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

38-летний водитель «Мицубиси» совершил наезд на мальчика 2018 года рождения, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок госпитализирован, характер травм уточняется.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, на месте аварии работал наряд ДПС, чтобы установить обстоятельства происшествия.

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