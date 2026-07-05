В Новосибирске стартовал десятый сезон проекта «Кино на траве»

Показы проходят по пятницам в Нарымском сквере, а также на других площадках города. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске стартовал юбилейный, десятый сезон проекта «Кино на траве». Подробности мероприятия рассказали в пресс-службе Министерства образования Новосибирской области.

Показы проходят по пятницам в Нарымском сквере, а также на других площадках города. В Нарымском сквере и Центральном парке также работает проект «Библиотека на траве» – чтения, лекции и мастер-классы. В этом году он стал крупнее: более 160 библиотек и 25 площадок по всему региону.

Кроме того, новый «Мира Парк» в Мошковском районе предлагает гостям критский лабиринт, планетарий, Сад камней, зону пляжа и интерактивную Аллею 7.

А на Михайловской набережной проходят гастрофестивали, работают фудкорты, а по вечерам тоже идут кинопоказы. В парках «Березовая роща», «Центральный» и «Первомайский» работают танцплощадки.

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