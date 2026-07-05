В Дзержинском районе Новосибирска пропал 17-летний подросток

Подросток с рыжими волосами пропал в Дзержинском районе Новосибирска. Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Дзержинском районе Новосибирска ищут 17-летнего подростка. Его местонахождение неизвестно с 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Подросток ростом 180 см имеет худощавое телосложение, рыжие короткие волосы и серо-голубые глаза. В день пропажи был одет в зеленую футболку, светло-серые шорты, серые кроссовки и зеленую кепку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении мальчика или видел его, просят сообщить в полицию или волонтерам поискового отряда.

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