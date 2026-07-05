Двое новосибирцев едва не утонули при заплыве на Бугринской косе

Оба молодых человека были спасены. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы предотвратили трагедию на воде: двое молодых людей чуть не утонули во время купания на Бугринской косе. Об этом рассказали в пресс-службе МАСС Новосибирска.

Во время дежурства водный экипаж заметил двух молодых людей, которые отправились вплавь с Бугринской косы на ближайший островок. На обратном пути силы покинули их, и течение начало уносить парней в сторону. Один из ребят начал уходить под воду, отчаянно взмахивая руками – счет шел на секунды.

Спасатели мгновенно бросили им спасательный круг и конец Александрова. Оба молодых человека были спасены.

В МАСС напоминают: Бугринская коса и островки – не бассейн, течение здесь коварное, и силы легко переоценить. Спасатели выбрали удобную позицию, откуда просматривается опасная зона, и вмешиваются при малейшей необходимости.

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