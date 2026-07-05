В Новосибирске за продажу табака без лицензии введут уголовную ответственность

Уголовное ответственность будут нести не только нелегальные продавцы, но и производители и поставщики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 марта 2027 года в России вводится уголовная ответственность за розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии. Соответствующий федеральный закон №188, подписанный Президентом, размещен официальном сайте опубликования правовых актов.

Поправки в статью 171.3 УК РФ дополняют перечень преступлений в сфере незаконного оборота табачной продукции. Уголовное ответственность будут нести не только нелегальные продавцы, но и производители, поставщики, а также лица, осуществляющие закупку или хранение такой продукции в крупном размере.

Согласно действующему законодательству, поставка, закупка и хранение табачной либо никотинсодержащей продукции при отсутствии обязательной лицензии влекут уголовную ответственность, если указанные деяния совершены в крупном размере, то есть свыше 100 тысяч рублей, либо в особо крупном размере – более 1 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX