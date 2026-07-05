В Новосибирске запустили проект по трудоустройству людей с инвалидностью

Программа предусматривает полное сопровождение на всех этапах трудоустройства. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В Новосибирске стартовал социальный проект «Траектория возможностей: трудовой маршрут», направленный на поддержку горожан с инвалидностью и ветеранов СВО. Подробнее о мерах помощи рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

Программа предусматривает полное сопровождение на всех этапах трудоустройства: от поиска вакансии до адаптации на рабочем месте. За каждым участником закрепят наставника, который поможет освоиться в новых условиях.

Инициатива реализуется некоммерческим сектором при поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска. Присоединиться к проекту можно по телефонам Городской социальной справочной службы.

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