В Новосибирске пройдет масштабное изменение маршрутов общественного транспорта

Основные контракты на автобусные перевозки запланированы на третий квартал 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Новосибирска утвердила масштабный план оптимизации транспортной сети. Постановление об изменениях в планировании пассажирских перевозок опубликовано на сайте мэрии города.

Согласно документу, корректировка затронет более 70 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов: планируется не только ввести новые, но и отменить ряд дублирующих и маловостребованных рейсов.

Так, автобус №3 продлят до ЖК «Северная корона», №12 направят в сторону улицы Дюканова, а троллейбус №13 перенаправят в ЖК «Клюквенный». Также появятся два новых маршрута – №47 «Метро «Золотая Нива» – Ключ-Камышенское Плато» и №56 «Метро «Заельцовская» – Ул. Лобачевского».

Трамвайная сеть тоже изменится: маршрут №2 станет кольцевым с заездом на Вертковскую, №8 изменит конечную остановку, а также появится новый маршрут №17 от площади Калинина до парка «Сосновый бор».

Основные контракты на автобусные перевозки запланированы на третий квартал 2026 года, на электротранспорт – на 2027-2028 годы.

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