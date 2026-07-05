Самолеты около часа летали над Калининским районом Новосибирска

На улице периодически сигналили автомобили. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском районе Новосибирска в небе над домами больше часа кружили самолеты. Одна из местных жительниц Екатерина рассказала, что слышала гул самолетов примерно час, а на улице периодически сигналили автомобили. Об этом сообщает издание Om1 Новосибирск.

Из окна кухни ничего не было видно, только доносился шум. Ее знакомый Артем, который живет этажом выше, видел самолеты своими глазами и к тому же слышал странный хлопок во время телефонного разговора.

Люди начали строить догадки и предположили, что таким образом могут репетировать воздушную часть праздника, который намечен на первые числа августа. Ни в мэрии, ни в других официальных структурах эту информацию к моменту выхода материала не подтвердили.

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