Уроженец Казахстана принял присягу гражданина РФ под Новосибирском

Он женился на гражданке РФ еще осенью 2023 года. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Татарском районе Новосибирской области уроженец Казахстана принял присягу гражданина Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Церемония прошла в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Татарский». Для мужчины это событие стало итогом долгого пути к созданию семьи в России. Он женился на гражданке РФ еще осенью 2023 года, и именно создание семьи подтолкнуло его к решению о смене гражданства.

Новоиспеченный россиянин рассказал, что семья для него важнее всего, и все планы на жизнь теперь неразрывно связаны с этой страной. По его словам, когда жена, ребенок и будущее здесь, вопрос о паспорте перестает быть просто формальностью. Он также отметил, что многие жители соседних государств выбирают Россию для жизни, работы и воспитания детей из-за тесного взаимодействия и культурного единства стран.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX