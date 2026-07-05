Четверо новосибирцев получили ожоги при розжиге мангалов

27 июня сразу трое мужчин получили серьезные травмы. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области участились случаи травматизма из-за неправильного обращения с огнем во время приготовления пищи на открытом воздухе. За минувшие выходные в больницы попали сразу четыре человека с ожогами различной степени тяжести после розжига мангалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что 27 июня сразу трое мужчин получили серьезные травмы. В садоводческом товариществе «Ветеран-6» пострадал мужчина 1955 года рождения, у него диагностировали ожоги 1-3 степени, которые затронули 57 процентов поверхности тела. Он находится в тяжелом состоянии в ожоговом отделении.

В тот же день помощь потребовалась еще одному местному жителю 1985 года рождения, он пытался помочь с тушением и обжег кисти рук. Также 27 июня травмы получил мужчина 1999 года рождения, у него ожоги на 31 проценте тела и поражение верхних дыхательных путей.

Спустя два дня, 29 июня, в СНТ «Сосновка» госпитализировали мужчину 1982 года рождения. Врачи диагностировали у него ожоги туловища 1 и 2 степени, его состояние также оценивается как тяжелое.

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