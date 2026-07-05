Уход за инвалидами учтут при назначении пособия в Новосибирске

С 21 июля это правило изменится. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 21 июля вступят в силу новые правила учета ухода за нетрудоспособными людьми при оформлении единого пособия на детей до 17 лет и для беременных женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Сейчас период присмотра за инвалидом или пожилым человеком считается уважительной причиной для отсутствия дохода у трудоспособного родителя вне зависимости от того, кто именно ухаживает. С 21 июля это правило изменится: уход признают уважительной причиной только в том случае, если заявитель или члены его семьи присматривали за близким родственником – ребенком, родителем, братом, сестрой, бабушкой, дедушкой или внуком.

Чтобы это подтвердить, нужно будет принести в клиентскую службу Социального фонда документы о родстве. Подойдут, например, свидетельство о рождении или свидетельство о браке.

Уход засчитают как уважительную причину для отсутствия доходов, если он был официально оформлен в Социальном фонде и длился не меньше десяти месяцев из расчетного периода – то есть 12 месяцев до месяца подачи заявления на пособие, разделенных с ним еще одним месяцем. Если срок ухода был короче, его учтут пропорционально фактическому времени.

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