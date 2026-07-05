В Новосибирске открыли памятник, посвященный архитекторам зоопарка

Проектированием объекта занимался институт «Новосибирскгражданпроект». Фото: Виктория Минаева

На территории Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило появился новый монумент. Его установили в память об архитекторах, которые занимались планировкой и строительством зоопарка. Об этом рассказал читатель КП-Новосибирск.

Проектированием объекта занимался институт «Новосибирскгражданпроект». Руководил архитектурной частью В. М. Галямов. Вместе с директором Ростиславом Шило они решили не строить стандартные бетонные клетки.

Вместо этого специалисты оставили нетронутым сосновый лес, а жилища для зверей делали так, чтобы каждому виду было максимально комфортно.

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