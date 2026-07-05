В Новосибирской области за сутки потушили 9 пожаров

По 10 июля в отдельных районах региона сохранится аномально жаркая погода. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за минувшие сутки спасатели ликвидировали 9 техногенных пожаров и выезжали на 11 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве также предупредили, что с 5 по 10 июля в отдельных районах региона сохранится аномально жаркая погода. Днем столбики термометров могут подниматься до +30 градусов и выше.

На особом контроле спасателей остаются ситуация с техногенными пожарами, обстановка на дорогах и безопасность людей на воде. В МЧС напомнили о необходимости соблюдать осторожность в жару и не оставлять детей без присмотра у водоемов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX