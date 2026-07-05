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НовостиОбщество5 июля 2026 6:17

В Новосибирске построят ливневый коллектор для ПЛП за 330 млн рублей

Работы разделены на четыре этапа
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Начальная цена контракта составляет 330 703 507 рублей.

Начальная цена контракта составляет 330 703 507 рублей.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области объявлен тендер на строительство ливневого коллектора для промышленно-логистического парка. Информация размещена на сайте ЕИС Закупки.

Речь идет о третьей очереди строительства канализационного коллектора ливневых сточных вод. Начальная цена контракта составляет 330 703 507 рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 13 июля 2026 года.

Работы разделены на четыре этапа и включают подготовку территории, снятие плодородного слоя и земляные работы. Подрядчику предстоит разработать траншеи на нескольких участках общей протяженностью более 790 метров, проложить трубы диаметром 800 и 300 миллиметров, а затем засыпать их и восстановить растительный слой.

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