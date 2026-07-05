Заслуженный учитель РФ Владимир Белявский умер под Новосибирском

В годы перестройки он проявил себя как хозяйственник. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце июня в Искитимском районе Новосибирской области скончался заслуженный учитель России Владимир Белявский. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования администрации Искитимского района.

Владимир Белявский родился в 1938 году, окончил Томский педагогический институт и с 1965 года работал в школе поселка Чернореченский. Он был учителем физики и математики, завучем, замдиректора, а затем 21 год руководил школой. При нем Чернореченская школа стала одной из лучших в области, а выпускники поступали в вузы.

В годы перестройки он проявил себя как хозяйственник: школа возделывала землю, получала зерно, а при поддержке районной администрации удалось построить новое здание.

Владимир Белявский имел звания «Заслуженный учитель РФ» и «Отличник народного просвещения», был Почетным гражданином Искитимского района. Коллеги запомнили его как строгого, но справедливого руководителя. Сам он всегда подчеркивал, что успех зависит от хороших помощников и совместной работы.

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