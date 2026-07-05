Водитель авто столкнулся с пассажирским автобусом под Новосибирском

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области в ночь на 5 июля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту из Михайловска в Новосибирск. В результате удара водитель легковушки получил травмы.
Редакция КП-Новосибирск направила запрос в Госавтоинспекцию региона, чтобы выяснить все детали произошедшего.
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