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НовостиОбщество5 июля 2026 4:50

В Новосибирске никто не арендовал площадку для торговли памятниками

Под торговлю выделили земельный участок на Хилокской
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Заявки на участие принимали до 25 июня.

Заявки на участие принимали до 25 июня.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске не нашлось желающих арендовать площадку для торговли намогильными сооружениями на улице Хилокской. Информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации города.

Речь идет об открытом аукционе на право размещения торгового павильона площадью 600 квадратных метров. Под него выделили земельный участок на Хилокской с кадастровым номером 54:35:063645:84. Договор аренды планировали заключить сразу на семь лет, а годовая плата составляла 1 762 560 рублей. Всего выставили два лота с одинаковыми условиями.

Заявки на участие принимали до 25 июня, но к 16 часам не поступило ни одной. В итоге аукцион признали несостоявшимся. Повторные торги пока не объявлялись.

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