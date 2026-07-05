В Новосибирске никто не арендовал площадку для торговли памятниками

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске не нашлось желающих арендовать площадку для торговли намогильными сооружениями на улице Хилокской. Информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации города.
Речь идет об открытом аукционе на право размещения торгового павильона площадью 600 квадратных метров. Под него выделили земельный участок на Хилокской с кадастровым номером 54:35:063645:84. Договор аренды планировали заключить сразу на семь лет, а годовая плата составляла 1 762 560 рублей. Всего выставили два лота с одинаковыми условиями.
Заявки на участие принимали до 25 июня, но к 16 часам не поступило ни одной. В итоге аукцион признали несостоявшимся. Повторные торги пока не объявлялись.
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