В Новосибирске никто не арендовал площадку для торговли памятниками

Заявки на участие принимали до 25 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске не нашлось желающих арендовать площадку для торговли намогильными сооружениями на улице Хилокской. Информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации города.

Речь идет об открытом аукционе на право размещения торгового павильона площадью 600 квадратных метров. Под него выделили земельный участок на Хилокской с кадастровым номером 54:35:063645:84. Договор аренды планировали заключить сразу на семь лет, а годовая плата составляла 1 762 560 рублей. Всего выставили два лота с одинаковыми условиями.

Заявки на участие принимали до 25 июня, но к 16 часам не поступило ни одной. В итоге аукцион признали несостоявшимся. Повторные торги пока не объявлялись.

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