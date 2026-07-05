Под Новосибирском на трассе «Иртыш» установят светофорный объект за 7 млн

Начальная цена контракта составляет 7 067 861 рубль. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области появится новый светофорный объект. Светофор установят на пересечении дорог на 1443-м километре трассы. Начальная цена контракта составляет 7 067 861 рубль. Заявки от подрядчиков принимают до 21 июля 2026 года, информация размещена на сайте ЕИС Закупки.

Новый светофорный объект оснастят радарными и инфракрасными датчиками для управления движением. Также там появится обзорная камера видеонаблюдения, которая будет передавать картинку на сервер заказчика. Архив записей должны хранить не менее 15 суток.

Конструкцию смонтируют на специальной стойке с внутренней прокладкой проводов. Консоль со светофорами закрепят на высоте 7-8 метров от дороги, ее длина составит 6,5 или 8,5 метра. Все металлические элементы покроют горячим цинком для защиты от коррозии. Кронштейны для знаков сделают так, чтобы они не поворачивались от ветра.

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