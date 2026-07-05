Девушка наступила на рыболовный крючок во время купания в Новосибирске

Крючок глубоко вошел в палец ноги. Фото: Спасатели МАСС

На Бугринской косе в Новосибирске спасатели оказали помощь девушке, которая поранила ногу во время купания. Об этом сообщили в пресс-службе Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Днем 4 июля к спасателям обратилась девушка 2006 года рождения. Она купалась на Бугринской косе, где пляж не оборудован и купание официально запрещено, и наступила на затонувшую рыболовную снасть – мандулу. Крючок глубоко вошел в палец ноги, и самостоятельно вытащить его девушка не могла.

Спасатели перекусили свисающую часть снасти, обработали рану и наложили повязку. После этого пострадавшую передали бригаде скорой помощи, чтобы доставить в больницу и удалить крючок уже у врачей.

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