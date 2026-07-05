Карантин по бешенству ввели в селе Яркуль-Матюшкино под Новосибирском

На время карантина ввели несколько ограничений. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Яркуль-Матюшкино Новосибирской области с 30 июня ввели карантин по бешенству. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Усть-Таркского района.

Причиной стал выявленный случай заболевания у животного. На время карантина ввели несколько ограничений. Запрещен ввоз и вывоз животных без разрешения государственной ветслужбы, а также ограничено их перемещение внутри села. Кроме того, отменили все ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных.

Владельцев собак и кошек обязали провести вакцинацию против бешенства. Если питомец не привит или срок прививки истек, хозяевам нужно обратиться в государственное ветеринарное учреждение.

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