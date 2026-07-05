Новосибирские семьи могут подать заявление на новую выплату до 1 октября

Право на выплату есть у работающих родителей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России, в том числе Новосибирске, семьи с двумя и более детьми с 5 июля могут подать заявление на новую ежегодную выплату. Заявления принимают через портал госуслуг, в клиентских службах фонда и в МФЦ. У родителей есть время до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Большинство сведений фонд проверит сам, но некоторые документы потребуется принести лично – например, свидетельства о рождении или браке, выданные за границей, а также справки о доходах из силовых ведомств. Рассмотрение заявки занимает десять рабочих дней, деньги перечислят в течение пяти рабочих дней после одобрения.

Право на выплату есть у работающих родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, которые воспитывают двух и более детей младше 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно). Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе, также важно отсутствие долгов по алиментам. При назначении выплаты действуют те же правила учета доходов и имущества, что и для единого пособия: в расчет берут зарплату, пенсии, алименты и проценты по вкладам, но не учитывают маткапитал, субсидии и налоговые вычеты.

Если выплату одобрят, налог на доходы физлиц для семьи пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут единовременно.

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