Новосибирец продает монеты «Ювелирное искусство России» за 120 тысяч

Тираж каждой из них – три тысячи экземпляров. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске местный житель выставил на продажу коллекцию монет «Ювелирное искусство России» стоимостью 120 тысяч рублей. Объявление разместили на популярном сайте.

Мужчина продает комплект из трех памятных монет в специальных защитных капсулах NGC. Тираж каждой из них – три тысячи экземпляров. В лот вошли монета 2016 года «Сазиков» с сохранностью NGC 69, а также экземпляры 2019 года «Болин» и 2024 года «Корчик» – обе имеют оценку NGC 70 по шкале сохранности.

Объявление появилось на сайте 7 июня. За все время публикации его посмотрели всего четыре человека.

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