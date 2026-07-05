Минэнерго призвало новосибирцев не доверять картам с топливом на АЗС

Доверять таким сервисам опасно. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирским водителям посоветовали не полагаться на интернет-карты, которые показывают наличие бензина на автозаправках. С конца июня этого года в сети стало появляться все больше сайтов и приложений, где публикуют данные о том, есть ли топливо на той или иной АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

При этом информацию туда якобы добавляют сами автомобилисты. Однако специалисты предупреждают: доверять таким сервисам опасно. Во-первых, они могут оказаться мошенническими и собирать личные данные водителей. Во-вторых, сами сведения о наличии бензина или дизеля на заправках часто оказываются недостоверными. Анализ, проведенный экспертами, показал, что ресурсы манипулируют информацией, и реальная картина на месте может сильно отличаться от той, что видят пользователи.

В министерстве подчеркнули, что ситуацию на топливном рынке держат на постоянном контроле. Ведомство ежедневно отслеживает обстановку и следит за исполнением рекомендаций штаба Минэнерго. Кроме того, продолжается работа над поручениями вице-премьера Александра Новака – разрабатываются и внедряются меры для быстрой стабилизации рынка топлива в стране.

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