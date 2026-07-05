СК напомнил новосибирцам о правилах безопасности на водоемах

В ведомстве перечислили основные правила. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области следователи призвали жителей строго соблюдать меры безопасности во время отдыха у водоемов, особенно когда речь идет о детях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Ежегодно в России на воде гибнут тысячи человек. Статистика за много лет показывает: почти каждый второй утонувший был пьян. Особенно тревожит следователей гибель детей во время купания или игр рядом с водой.

В ведомстве перечислили основные правила. Купаться разрешается только в специально отведенных местах – на оборудованных пляжах. Нельзя заходить в воду у крутых берегов, где сильное течение, а также в заболоченных или заросших травой местах. Строго запрещено плавать в состоянии опьянения.

Спасатели и следователи советуют обращать внимание на температуру воды – она должна прогреться хотя бы до 17–19 градусов. Находиться в воде лучше не дольше 20 минут, причем время стоит увеличивать постепенно, по 3–5 минут за раз. Оптимальный вариант – купаться несколько раз по 15–20 минут с перерывами: если переохладиться, могут начаться судороги, остановиться дыхание или даже произойти потеря сознания.

Кроме того, нельзя нырять с мостов, причалов и пристаней, а также подплывать близко к лодкам, катерам и другим судам. Если человек не умеет плавать, ему запрещено заплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах. В лодке опасно пересаживаться, садиться на борта, перегружать ее сверх нормы или кататься возле шлюзов, плотин и по фарватеру.

Сотрудники СК также напомнили: знаки-ограничители на воде обозначают границу акватории, где дно проверено и купаться безопасно. Взрослым настоятельно рекомендуют не выпускать детей из виду ни на пляже, ни у бассейна, даже если те плавают с кругом или на матрасе. Правила безопасного поведения нужно повторять с детьми регулярно. Взрослых просят ни в коем случае не оставлять маленьких детей одних и делать все возможное, чтобы сохранить их жизнь и здоровье.

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