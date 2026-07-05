В новосибирском аэропорту Толмачево задержали и отменили часть рейсов

Рейс DP 6526 Новосибирск – Москва (Шереметьево) должен был вылететь в 7:50. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево утром 5 июля задержали вылет и прилет шести самолетов, а еще два рейса отменили. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс DP 6526 Новосибирск – Москва (Шереметьево) должен был вылететь в 7:50, но его перенесли на 10:25. Встречный рейс DP 6525 из Москвы в Новосибирск вместо 7:10 прибудет в 9:45. Рейс S7 5228 из Иркутска ожидали в 8:10, теперь же его прилет назначен на 10:42. Самолет S7 5358 из Талакана вместо 10:10 приземлится в 10:15. Рейс S7 5388 из Кызыла задержали с 10:25 до 12:09. А борт S7 5250 с Камчатки, который планировался на 13:25, теперь прибудет в 13:40.

Что касается отмененных рейсов, то это перелеты между Новосибирском и Горно-Алтайском. Рейс S7 5377 должен был вылететь из Толмачево в 9:05, а обратный борт S7 5378 из Горно-Алтайска – в 11:45. Обе эти перевозки отменили.

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