Новосибирским студентам добавят новый обязательный предмет в расписание. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С нового учебного года для всех российских студентов, включая новосибирцев, введут обязательную дисциплину «Русский язык как государственный». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минобрнауки.

Этот предмет станет частью общей образовательной программы для любого направления и формы обучения — его будут изучать и бакалавры, и магистры, и специалисты.

В отличие от школьной программы, упор здесь сделают не на грамматику, а на практическое применение языка в официальной среде. Студентам расскажут, как русский язык регулирует работу госучреждений, судов, рекламы, СМИ, торговли и кадровых служб.

Основой курса станут федеральные законы (о государственном языке, о рекламе, о защите прав потребителей) и Трудовой кодекс. Преподаватели объяснят, в каких случаях использование русского языка обязательно для компаний и ИП, а также разберут, какие штрафы грозят за нарушение этих норм.

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