Абитуриентов Новосибирска предупредили о поддельных сообществах вузов. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С началом приёмной кампании в Новосибирской области заметно увеличилось число мошеннических схем, ориентированных на поступающих в вузы и их родителей.

Злоумышленники создают в соцсетях и мессенджерах поддельные сообщества, которые почти полностью копируют официальные страницы университетов: используют их символику, публикуют похожие новости и даже дублируют реальные посты.

Администраторы таких фейковых групп стараются выглядеть максимально убедительно и доброжелательно, быстро отвечают на вопросы и постепенно направляют пользователей к переходу по сторонним ссылкам.

Основная цель мошенников — получить личные данные, а в некоторых случаях и доступ к аккаунтам на портале Госуслуги. Для этого они используют различные уловки: просят назвать код из SMS, перейти по ссылке, пройти «авторизацию» на неизвестном сайте или передать логин и пароль.

Учебные заведения никогда не запрашивают подобную информацию через мессенджеры или соцсети. Однако абитуриенты и их семьи часто находятся в стрессе и спешке, из-за чего становятся более уязвимыми для подобных манипуляций.

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