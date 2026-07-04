Новосибирцев предупредили о высокой солнечной активности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что одновременно несколько крупных групп солнечных пятен проявили усиленную активность. Их взаимодействие, по данным ученых, приводит к серии сильных вспышек на Солнце.

Исследователи подчеркивают, что солнечная активность сейчас остается повышенной. Уже зарегистрировано несколько вспышек класса M — это достаточно мощные события, способные вызывать заметные изменения в магнитном поле Земли.

Ранее одна из таких вспышек спровоцировала магнитную бурю уровня G3, которая стала самой сильной с марта 2026 года. Подобные геомагнитные возмущения могут влиять на работу спутниковой связи и навигационных систем, а также отражаться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям погоды.

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