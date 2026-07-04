Трое подростков устроили погром в Акатуйском жилмассиве в Новосибирске.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП
В Кировском районе Новосибирска трое подростков устроили погром с ножом – инцидент попал на видео и был опубликован в телеграм-канале «Акатуйский».
Всё случилось утром 3 июля у дома №15 по улице Виктора Уса. Молодые люди разгуливали по жилмассиву. Сначала они попытались разбить камеру домофона, а затем срезали и похитили уличную камеру видеонаблюдения. После совершённых действий, как сообщается в посте, вся компания скрылась в первом подъезде того же дома, где и произошёл инцидент.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что информация из СМИ зарегистрирована в установленном законом порядке. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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