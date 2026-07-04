Трое подростков устроили погром в Акатуйском жилмассиве в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Новосибирска трое подростков устроили погром с ножом – инцидент попал на видео и был опубликован в телеграм-канале «Акатуйский».

Всё случилось утром 3 июля у дома №15 по улице Виктора Уса. Молодые люди разгуливали по жилмассиву. Сначала они попытались разбить камеру домофона, а затем срезали и похитили уличную камеру видеонаблюдения. После совершённых действий, как сообщается в посте, вся компания скрылась в первом подъезде того же дома, где и произошёл инцидент.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что информация из СМИ зарегистрирована в установленном законом порядке. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX