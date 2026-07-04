В Дзержинском районе Новосибирска водитель ВАЗ сбил двух пешеходов на «зебре». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дзержинском районе Новосибирска днем 4 июля произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— По предварительным данным, около 12:15 64-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 двигался по проспекту Дзержинского. В районе дома № 87 он, предположительно, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на двух человек, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ГАИ.

Травмы получили 17-летний юноша и 23-летняя женщина. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Характер полученных ими травм уточняется.

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