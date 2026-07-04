В Новосибирске с начала года устранили более 150 гарантийных дефектов на дорогах.

В Новосибирске продолжаются работы по устранению гарантийных дефектов на объектах дорожной инфраструктуры. С начала 2026 года подрядные организации исправили 154 выявленных нарушения, что составляет 32% от общего числа замечаний.

— В настоящее время на гарантийном обслуживании находятся 376 объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог. Из них 79 объектов были реализованы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», — сообщили в мэрии города.

Специалисты УДС провели стопроцентное обследование всех гарантийных объектов. По итогам проверки на 248 объектах выявлено 482 замечания. При этом 128 объектов, или 34% от общего количества, были приняты без каких-либо замечаний.

Согласно установленным срокам, подрядчики должны были завершить гарантийный ремонт объектов национального проекта до 1 июня, а объектов, выполненных по муниципальной программе, — до 1 июля. Однако часть организаций не выполнила обязательства в установленный срок.

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