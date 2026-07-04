В Новосибирске открылась масштабная выставка Ильи Глазунова к 95-летию художника. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском государственном художественном музее начала работу выставка, посвящённая 95-летию со дня рождения Ильи Глазунова. Выставка будет работать с 25 июня по 27 сентября и займёт все залы третьего этажа музея.

Особое место в экспозиции отведено работам, посвящённым истории России, — среди них картины из циклов о русских князьях и выдающихся исторических личностях. Представлены и иллюстрации к произведениям классиков: Достоевского, Лермонтова, Лескова, Блока, Гончарова и других авторов. Посетители узнают князя Мышкина, Родиона Раскольникова, Настасью Филипповну и других героев русской литературы.

Центральным экспонатом стала монументальная картина «Великий эксперимент» (1990 год) размером три на шесть метров, посвящённая драматическим событиям XX века. Также среди ключевых работ — полотно «Два князя» из цикла «Поле Куликово».

Отдельный раздел посвящён портретам современников художника: писателя Валентина Распутина, поэта Андрея Дементьева, целительницы Джуны и других известных личностей. Завершают экспозицию пейзажи Москвы, Санкт-Петербурга, Суздаля, Ростова Великого, Венеции и других городов, которые занимали особое место в творчестве Глазунова.

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