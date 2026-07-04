Приоритетные часы ввели на АЗС для экстренных служб Новосибирской области

Оперативный штаб сообщил о ситуации с бензином в регионе. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Оперативный штаб по топливообеспечению Новосибирской области сообщил о текущей обстановке и принимаемых мерах.

—По состоянию на сегодняшний день ситуация с топливом в Новосибирской области продолжает оставаться сложной. Значительная часть автозаправочных станций не работает, а на действующих АЗС фиксируются большие очереди. Для обеспечения бесперебойной работы критически важных служб были организованы приоритетные заправки, — сообщает оперативный штаб.

4 июля с 3 до 5 часов утра топливо в приоритетном порядке получали общественный транспорт, спецтехника, коммунальные службы, автомобили скорой помощи и экстренных ведомств на АЗС сети «Газпромнефть». Дополнительная приоритетная заправка для круглосуточных экстренных служб прошла с 12 до 15 часов на девяти заправках сети в Новосибирске, Бердске и Искитиме.

Общественный транспорт и коммунальные службы региона работают в штатном режиме, сбоев в их работе не зафиксировано.

Также с 4 июля для поддержания правопорядка на АЗС и в очередях привлечены народные дружинники. Их задача — следить за порядком и оперативно передавать информацию в правоохранительные органы и штаб в случае нарушений. Жителей региона просят сообщать о нарушениях порядка на заправках или о фактах мошенничества в полицию по телефонам 102 или 112.

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