Челябинец забил приятеля гвоздодером и бросил тело в лесу

Обвиняемый дал признательные показания и указал, где спрятал тело. Фото: Ольга ЮШКОВА.

36-летний житель Кунашакского района предстанет перед судом за убийство гвоздодером, покушение на убийство и угрозы расправой. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

В июле 2025 года мужчина ушел в гости и пропал. Лишь в конце августа его тело нашли грибники в лесу. Оперативники вышли на след односельчанина, но тогда задержать его не удалось.

Новая зацепка появилась в марте 2026 года: в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее знакомый приехал к дому с ружьем и выстрелил в дверь, пытаясь убить обидчика. Она указала на стрелка — им оказался тот же подозреваемый. На этот раз его задержали.

По версии следствия, в ту ночь мужчины выпивали, между ними вспыхнул конфликт. Злоумышленник предложил приятелю проехать к карьеру, а там схватил гвоздодер и нанес не менее трех ударов по голове. Жертва скончалась на месте.

Обвиняемый дал признательные показания и указал, где спрятал тело. Орудие убийства изъято. Дело направлено в суд.

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