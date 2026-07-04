Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями о заправках

В полиции призвали жителей не переходить по сомнительным ссылкам. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ГУ МВД России по Новосибирской области предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества, рассчитанной на автомобилистов.

По данным полиции, злоумышленники размещают в интернете объявления о якобы специальном приложении, которое обещает показать свободные автозаправочные станции и предоставить другую полезную информацию для водителей.

Однако переход по ссылкам или установка такого приложения могут привести к несанкционированному списанию денег с банковских счетов.

В полиции призвали жителей не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать приложения из непроверенных источников.

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